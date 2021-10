«I am a Nurse»: Iconista-Preis für Krankenschwester

«I am a Nurse»: Iconista-Preis für Krankenschwester

Die Krankenschwester und Buchautorin Franziska Böhler ist für ihr großes Engagement in der Corona-Pandemie mit dem Iconista-Preis 2021 ausgezeichnet worden. Die 34-Jährige erhielt ein ihr nachempfundenes Barbie-Unikat - in Krankenschwesterkleidung und mit medizinischer Maske in der Hand.

Die Krankenschwester und Buchautorin Franziska Böhler ist für ihr großes Engagement in der Corona-Pandemie mit dem Iconista-Preis 2021 ausgezeichnet worden. Die 34-Jährige erhielt ein ihr nachempfundenes Barbie-Unikat - in Krankenschwesterkleidung und mit medizinischer Maske in der Hand.

Böhlers Einsatz zeige sich nicht nur auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem sie ihren rund 280.000 Followern täglich von den dramatischen Geschichten aus dem Klinikalltag berichtet, hieß es zur Begründung. Auch mit ihrem Buch «I am Nurse» habe sie den Pflegenotstand weiter in den Fokus gerückt.

Mit dem Preis, der am Donnerstag in Berlin verliehen wurde, zeichnet Iconist, das digitale Lifestyle-Angebot der «Welt», zusammen mit dem Barbie-Hersteller Mattel Frauen für besondere Leistungen aus.