«Kicker»: Nationalspieler Raum vor neuem Vertrag bei der TSG

Nationalspieler David Raum und Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim sollen nach Informationen des «Kicker» bereits über einen neuen Vertrag sprechen. Dies berichtete das Fachmagazin in seiner Ausgabe am Donnerstag. Der Vertrag des 23 Jahre alten Raum läuft im Kraichgau ohnehin bis 2025, jedoch hat der Linksverteidiger in dieser Spielzeit mit starken Leistungen und bereits acht Torbeteiligungen in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht. Beim 3:1 gegen den FC Augsburg verbuchte er jüngst ein Tor und eine Vorlage.

Raum war erst im vergangenen Sommer von Greuther Fürth zur TSG gewechselt. Der «Kicker» schreibt neben der möglichen zusätzlichen Ausdehnung des Arbeitsvertrags auch von einer «stattlichen Ausstiegsklausel jenseits der 30-Millionen-Euro-Marke, die wohl nicht vor 2023 aktivierbar sein wird». Für Hoffenheim dürfte es dabei mehr um eine finanzielle Absicherung gehen als darum, den angehenden Topspieler über diesen Zeitraum sicher an sich zu binden.