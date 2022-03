Trainer Timo Schultz von St. Pauli geht in der Halbzeit vom Platz. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

«Riesenchance»: St.-Pauli-Coach glaubt an nächsten Cupcoup

«Riesenchance»: St.-Pauli-Coach glaubt an nächsten Cupcoup

Als Spieler hat Timo Schultz mit dem damaligen Regionalligisten FC St. Pauli schon das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht. Nun will er den Coup als Trainer im Gastspiel beim 1. FC Union Berlin wiederholen.

Pokalsiegerbesieger FC St. Pauli peilt den ersten Halbfinaleinzug im DFB-Pokalwettbewerb seit 16 Jahren an. Dazu ist aber am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) ein Sieg der Zweitliga-Fußballer aus der Hansestadt beim klassenhöheren 1. FC Union Berlin nötig. Trotz einiger Personalsorgen vor allem in der Defensive macht sich Cheftrainer Timo Schultz Hoffnungen, nach Pokalverteidiger Borussia Dortmund (2:1) den nächsten Favoriten aus dem lukrativen Wettbewerb zu werfen. Das würde sich auch finanziell für den Kiezclub lohnen: 2,008 Millionen Euro winken für das Erreichen der Top-Vier-Runde.

«Es ist ein Alles-oder-nichts-Spiel, bei dem es kein Abtasten geben wird. Für uns ist das eine Riesenchance. Unseren Wahnsinns-Run wollen wir gerne fortsetzen», sagte der 44 Jahre alte Ex-Profi. Er war 2006 selbst als Spieler dabei, als der damalige Regionalligist FC St. Pauli nacheinander die vier höherklassigen Clubs Wacker Burghausen, VfL Bochum, Hertha BSC Berlin und Werder Bremen bezwang, ehe im Semifinale der große FC Bayern München die Endstation bedeutete.

«Jedes Spiel hatte damals seine eigene Geschichte», erinnert sich Schultz. «Wir waren ein eingeschworener Haufen, vieles hat damals zusammengepasst», meinte der ehemalige Mittelfeldakteur. Danach war er im St.-Pauli-Nachwuchsbereich tätig und hat seit Saisonbeginn 2020/2021 seinen ersten Profi-Cheftrainerposten beim Kiezclub inne.