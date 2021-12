«Winterliches Gastspiel» in Hessen: Tauwetter nach Schnee

Nach Schneefällen in der Nacht und am Dienstagmorgen soll es in Hessen im Laufe des Tages Tauwetter geben. Nach dem «winterlichen Gastspiel» könne es sogar recht freundlich werden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bei gelegentlichen Auflockerungen und Sonnenschein gebe es Temperaturen bis zu sieben Grad. In der Nacht auf Mittwoch wird es zumindest in den höheren Gebieten erneut winterlich. Während es im Bergland schneit, soll es in tieferen Regionen regnen. Hier ist das Wetter dann eher nasskalt, so der Meteorologe. Die Temperaturen liegen in der Nacht nach Angaben des DWD zwischen ein und vier Grad.

