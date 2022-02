«Zeynep» nimmt Fahrt auf: Orkanböen und Sturmflut erwartet

Orkantief «Zeynep» rollt an und der Norden ist in Alarmbereitschaft. An der Küste bereitet man sich auf eine Sturmflut vor. Feuerwehren rufen insbesondere Küstenbewohner dazu auf, beim Sturm nicht ins Freie zu gehen. Der Zugverkehr wird eingestellt.

Sturmtief «Zeynep» ist mit Macht auf Niedersachsen und Bremen zugerollt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet den Orkan gegen Mitternacht an der Nordseeküste - dann können extreme Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern erreicht werden. An der niedersächsischen Küste rechnen Küstenschützer mit erhöhten Wasserständen. «Wir gehen davon aus, dass wir es mit einer schweren Sturmflut zu tun bekommen werden», sagte der Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Carsten Lippe, am Freitag in Norden. Im Bahn- und Fährverkehr kam es witterungsbedingt erneut zu Ausfällen.

Die Feuerwehren in Ostfriesland, wo das aus den Niederlanden kommende Sturmtief «Zeynep» in der Nacht besonders heftig toben soll, riefen Bürgerinnen und Bürger auf, während des Sturms Häuser und Wohnungen möglichst nicht zu verlassen. Ein Aufenthalt im Freien berge große Gefahren, etwa durch umfallende Bäume oder herabstürzende und umherfliegende Gegenstände, teilte der Sprecher der ostfriesischen Feuerwehren, Manuel Goldenstein, mit. Auch an der Nordsee sollte sich niemand aufhalten. In Ostfriesland gab es am Abend erste Einsätze.

Zudem baten die Feuerwehren angesichts der zu erwartenden Einsatzlage um Geduld bei der Alarmierung der Rettungskräfte und forderten Bürger auf, Anweisungen Folge zu leisten. Bereits bei dem vorherigen Orkantief «Ylenia» hatten allein die Feuerwehren in Ostfriesland bis zum Donnerstag Hunderte Einsätze abgearbeitet.

Wegen der zu erwartenden Sturmflut sind auf den Ostfriesischen Inseln letzte Deichtore geschlossen worden. Da der Orkan die Nordsee besonders in die Flussmündungen drücken könnte, wurden dort laut NLWKN Sperrwerke bereits geschlossen - auch das große Emssperrwerk bei Gandersum sollte am Abend voraussichtlich dicht gemacht werden.

Der Sturmflutwarndienst des NLWKN erwartete für das Hochwasser in der Nacht zum Samstag, dass die Flut zwischen 2,25 und 2,5 Meter höher auflaufen könnte als das mittlere Tidehochwasser. Damit werde die Schwelle nach NLKWN-Maßgabe zur schweren Sturmflut überschritten, sagte Sprecher Lippe. Strände, Vorländer und Hafenflächen könnten dann überflutet werden. Bislang hatte es in dieser Sturmflutsaison lediglich viele leichte Sturmfluten an der niedersächsischen Küste gegeben. Für die Ostfriesischen Inseln sei nun mit weiteren Sandabbrüchen und Strandverlusten zu rechnen. Der NLWKN, der für den Küstenschutz auf den Inseln zuständig ist, versetzte seine Betriebshöfe in Bereitschaft. Erst vor wenigen Wochen hatte das Sturmtief «Nadia» zu großen Sandverlusten auf vielen Inseln geführt.

Das Unwetter bringt unterdessen den Bahn- und Fährverkehr erneut durcheinander. Im Fährverkehr zu den Ostfriesischen Inseln Norderney, Baltrum, Langeoog und Spiekeroog gab es Änderungen, wie die Fährbetriebe mitteilten. Zum Teil wurde der Verkehr ab dem Nachmittag eingestellt. Zur Insel Wangerooge, wo bereits das Deichtor für die Inselbahn geschlossen wurde, verkehrten keine Fähren. Auf der Weser sorgte Regen für höhere Wasserstände. Dort musste etwa die Weserfähre in Großenwieden im Landkreis Hameln-Pyrmont bis auf weiteres ihren Betrieb einstellen.

Der regionale Metronom-Zugverkehr auf den Strecken Hamburg - Bremen, Hannover - Uelzen - Hamburg sowie Göttingen - Hannover wurde eingestellt. Der Zugverkehr werde am Samstagnachmittag frühestens ab 15.00 Uhr wieder aufgenommen, teilte die Metronom Eisenbahngesellschaft mit. Fahrgäste müssten noch das gesamte Wochenende mit Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Ob und welche Strecken am Samstagnachmittag wieder befahrbar sind, entscheide sich im Laufe des Tages. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde für alle Linien eingerichtet.

Die Harzwasserwerke bereiten sich auf anhaltende Regenfälle und Schneeschmelzen vor. Nach dem Unwetter sei die Lage an den Talsperren und Seen im Harz «angespannt, aber unter Kontrolle», sagte eine Sprecherin der Harzwasserwerke.

Wegen der Wetterlage setzte Volkswagen die Produktion in seinem Emder Werk vorerst aus. Eine VW-Sprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Emder Zeitung». Demnach fielen die Spät- und die Nachtschicht aus. Die Beschäftigten wurden aufgerufen, zuhause zu bleiben.

Aus Vorsicht bleiben in Hannover am Wochenende die Außenanlagen der Herrenhäuser Gärten geschlossen. Das gelte auch für das Museum im Schloss Herrenhausen, den Stadtpark, den Tiergarten und die städtischen Friedhöfe, teilte die Stadt mit. Auch in anderen Städten wie Lüneburg wurden Friedhöfe geschlossen, die Landesforsten warnten vor dem Betreten der Wälder.