0:4 bei Ajax: BVB verpasst Schritt Richtung Achtelfinale

Borussia Dortmund hat die Chance auf einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Fußball-Champions-League verspielt. Der Bundesliga-Zweite verlor am Dienstag bei Ajax Amsterdam nach einer enttäuschenden Vorstellung mit 0:4 (0:2). Ein Eigentor von Kapitän Marco Reus (11. Minute) und die weiteren Gegentreffer durch Daley Blind (25.), Antony (57.) und den früheren Frankfurter Sebastien Haller (72.) besiegelten vor 54.000 Zuschauern in der Johan-Cruyff-Arena die Niederlage für den BVB. Damit liegt der niederländische Meister in Gruppe C mit bislang makelloser Bilanz zur Hälfte der Vorrunde drei Punkte vor dem Zweiten aus Dortmund (6).

