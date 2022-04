Die Abstiegssorgen von Hertha BSC werden nach der nächsten Derby-Pleite in der Fußball-Bundesliga immer größer. Die Mannschaft von Trainer Felix Magath verlor gegen den 1. FC Union Berlin am Samstagabend 1:4 (0:1) und bleibt Tabellenvorletzter. Es war bereits die dritte Pflichtspiel-Niederlage gegen den Stadtrivalen aus Köpenick in dieser Saison. Genki Haraguchi (31. Minute), Grischa Prömel (53.), Sheraldo Becker (74.) und Sven Michel (85.) trafen im mit 74 667 Zuschauern erstmals seit zwei Jahren ausverkauften Olympiastadion für die Gäste. Der zwischenzeitliche Ausgleich resultierte aus einem Eigentor von Union-Profi Timo Baumgartl (49.).

