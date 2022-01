1. FC Köln verpflichtet Nachwuchsspieler Mekoma

Der 1. FC Köln hat Sturmtalent Jeremy Mekoma verpflichtet. Der 17-Jährige wechselt im Sommer zu den Rheinländern und ist dort für die U21-Mannschaft eingeplant, wie der FC am Freitag mitteilte. Mekoma spielt in der Rückrunde noch für den rheinland-pfälzischen Oberligisten FC Karbach, soll aber auch schon zweimal pro Woche mit dem Nachwuchsteam der Kölner trainieren, um sich an das Regionalliga-Niveau zu gewöhnen.

