1. FC Nürnberg verleiht Rosenlöcher nach Dänemark

Linksverteidiger Linus Rosenlöcher vom 1. FC Nürnberg wird bis zum Saisonende an den dänischen Verein Esbjerg FB verliehen. Dies teilte der fränkische Fußball-Zweitligist am Dienstagabend mit. «Ich freue mich auf diesen Schritt. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln», sagte Rosenlöcher laut Mitteilung. Der 21-Jährige hatte zuletzt beim «Club» nur noch im Regionalliga-Team gespielt. Sein neuer Verein spielt ebenfalls in der zweithöchsten Liga des Landes und wird vom deutschen Trainer Roland Vrabec gecoacht.

Linksverteidiger Linus Rosenlöcher vom 1. FC Nürnberg wird bis zum Saisonende an den dänischen Verein Esbjerg FB verliehen. Dies teilte der fränkische Fußball-Zweitligist am Dienstagabend mit. «Ich freue mich auf diesen Schritt. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln», sagte Rosenlöcher laut Mitteilung. Der 21-Jährige hatte zuletzt beim «Club» nur noch im Regionalliga-Team gespielt. Sein neuer Verein spielt ebenfalls in der zweithöchsten Liga des Landes und wird vom deutschen Trainer Roland Vrabec gecoacht.