1:2: Leipertz-Treffer stoppt Kieler Aufwärtstrend

Holstein Kiels Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga ist vorerst gestoppt. Nach vier Punktspielen ohne Niederlage mussten sich die Norddeutschen am Sonntag 1:2 (1:1) beim 1. FC Heidenheim geschlagen geben und rutschten nach der unglücklichen Niederlage in der Tabelle auf Rang 16 ab. Der Treffer von Fin Bartels (30. Minute) war zu wenig, um die erste Liga-Niederlage unter dem neuen Trainer Marcel Rapp zu verhindern. Dank der Tore von Christian Kühlwetter (1.) und Joker Robert Leipertz (85.) rückten die Heidenheimer auf Platz acht vor.

Die Gäste gerieten gleich in der Anfangsphase mächtig ins Schwimmen und schon nach 47 Sekunden in Rückstand. In der Folge hatten sie Glück, dass der Rückstand nicht größer war. Nahezu aus dem Nichts fiel der Ausgleich, als Heidenheims Hintermannschaft unsortiert war. Nach der Pause zeigten sich die Kieler stark verbessert, ihnen fehlten aber die zündenden Ideen im Angriff. Nach Leipertz' Tor aus der Distanz retteten die Hausherren den Vorsprung über die Zeit.