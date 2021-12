1:2 beim 1. FC Union: Dritte Niederlage in Serie für Leipzig

RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga seine dritte Niederlage in Serie kassiert. Der von Corona-Sorgen geplagte Vizemeister verlor am Freitagabend zum Auftakt des 14. Spieltages mit 1:2 (1:1) beim 1. FC Union Berlin. Ein Glückstreffer von Christopher Nkunku (13. Minute) reichte RB und Ersatz-Coach Marco Kurth als Vertreter von Jesse Marsch im Stadion An der Alten Försterei nicht. Die Eisernen sprangen durch das Tor ihres Rekordschützen Taiwo Awoniyi (6.) und den Premieren-Treffer von Timo Baumgartl (57.) vor 13.506 Zuschauern auf Platz vier.

RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga seine dritte Niederlage in Serie kassiert. Der von Corona-Sorgen geplagte Vizemeister verlor am Freitagabend zum Auftakt des 14. Spieltages mit 1:2 (1:1) beim 1. FC Union Berlin. Ein Glückstreffer von Christopher Nkunku (13. Minute) reichte RB und Ersatz-Coach Marco Kurth als Vertreter von Jesse Marsch im Stadion An der Alten Försterei nicht. Die Eisernen sprangen durch das Tor ihres Rekordschützen Taiwo Awoniyi (6.) und den Premieren-Treffer von Timo Baumgartl (57.) vor 13.506 Zuschauern auf Platz vier.