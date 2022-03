1:4 in Halle: Viktoria Berlin bleibt 2022 Punktelieferant

Viktoria Berlin bleibt nach der vierten Niederlage in Serie in der 3. Fußball-Liga weiter in Abstiegsgefahr. Einen Tag, bevor der Aufsteiger am Donnerstag einen Nachfolger für den ehemaligen Cheftrainer Benedetto Muzzicato präsentieren wird, verloren die Berliner in der Nachholpartie des 23. Spieltags beim Halleschen FC mit 1:4 (1:2).

Vor 4503 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion hatte Shinji Yamada in der 32. Minute die Gäste in Führung gebracht. Halles Torjäger Elias Huth konterte noch im ersten Spielabschnitt mit zwei Treffern (35. und 40. Minute). In der Nachspielzeit besiegelten Philipp Zulechner (90.) und Michael Eberwein (90.+4) den Endstand.

Interimstrainer David Pietrzyk beorderte im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg II am vergangenen Sonntag Pasqual Verkamp, Yamada und Alexander Hahn für Brooklyn Ezeh, Cebrails Makrekis und Shalva Ogbaidze in die Startelf. Trotz der Serie von sechs sieglosen Spielen in Serie griff Viktoria sehr hoch an und hatte durch Enes Küc auch die erste Chance. Ansonsten spielte sich das Geschehen zumeist im Mittelfeld statt.

So fiel die Führung auch sehr überraschend. Yamada nutzte einen Fehler von Halle-Schlussmann Tim Schreiber zum ersten Viktoria-Treffer nach 354 torlosen Minuten (32.). Doch die Freude hielt nicht lange an. Vier Minuten später köpfte Huth zum Ausgleich ein, weitere fünf Minuten danach drehte der im Winter von Kaiserslautern nach Halle gewechselte Stürmer mit seinem zweiten Treffer das Spiel.

Nach dem Seitenwechsel fand Viktoria kaum mehr zurück ins Spiel. Zudem schwanden bei den in den vergangenen Wochen arg von Corona gebeutelten Berlinern die Kräfte, so dass Halle durch Zulechner und Eberwein erhöhte.