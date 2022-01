100.000 Euro Schaden bei Brand in Waschküche

Bei einem Brand in einer Waschküche eines Zweifamilienhauses in Künzelsau (Hohenlohekreis) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll ein technischer Defekt an einem Elektrogerät die Ursache des Feuers gewesen sein. Die Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Laut Polizeiangaben konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen.

