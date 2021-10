13-Jährige an Haltestelle von Auto erfasst: Schwer verletzt

Eine 13-Jährige ist in Berlin-Dahlem an einer Bushaltestelle von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen wollte am Samstagabend in der Pacelliallee vor dem Bus die Fahrbahn überqueren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto, das von hinten herangefahren kam, erfasste die 13-Jährige. Sie prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte. Zur stationären Behandlung kam sie in eine Klinik. Die 83 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock.

