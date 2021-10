13 Jahre alte Radfahrerin von Auto angefahren

Bei einer Kollision mit einem Auto ist eine 13 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Das Mädchen sei zehn bis 15 Meter durch die Luft geflogen und im Straßengraben liegen geblieben, teilte die Polizei am Samstag mit. Laut den Beamten radelte die 13-Jährige am Freitagabend ohne Licht am Fahrrad von Hollenbach nach Mainbach (Landkreis Aichach-Friedberg). Als sie ungebremst die Straße überquert habe, habe sie nach ersten Erkenntnissen ein vorfahrtsberechtigter 40 Jahre alter Münchner mit seinem Auto angefahren. Rettungskräfte brachten das Kind mit Verdacht auf innere Verletzungen und eine Schulterfraktur in eine Klinik.

