14. Staffel von «Dein Song» ab Montag im Fernsehen

Die KiKA-Casting-Show «Dein Song» kehrt ab Montag ins Fernsehen zurück. In der mittlerweile 14. Staffel der Sendung dürfen 14 Songwriter und zwei Songwriting-Duos zwischen 12 und 19 Jahren die Jury im Wiesbadener Schloss Biebrich von ihren Liedern überzeugen. «Auch in diesem Jahr hat uns die Kreativität der jungen Nachwuchs-Künstler*innen beeindruckt», teilte der Kinder- und Jugendkanal von ARD und ZDF am Mittwoch in Erfurt mit. Universelle Themen wie Liebe, Freundschaft, Träume und Schubladendenken würden in den Kompositionen ebenso aufgegriffen wie aktuelle gesellschaftliche Themen. Die 16 Folgen sind jeweils von Montag bis Donnerstag ab 19.25 Uhr zu sehen.

Wer von den künstlerischen Kandidaten und Kandidatinnen weiter kommt, entscheidet die Jury. Mit dabei sind wieder die Musiker Angelo Kelly und Ole Specht sowie die Songwriterin Lotte. Neu im Jury-Team ist «Juli»-Sängerin Eva Briegel. Die besten Acht der jungen Komponisten kommen ins Finale. Dort bekommen sie dann Unterstützung von Profi-Musikern wie Yvonne Catterfeld, Jeanette Biedermann, der Musikgruppe «Deine Freunde», Sänger und Schauspieler Mario Novembre, Popsängerin Leony, den Singer-Songwritern Eli und Knappe sowie dem niederländischen Musiker Duncan Laurence.