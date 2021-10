15. Sieg im 15. Spiel: Magdeburg schlägt PAUC Handball 31:27

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Der SC Magdeburg hat in der EHF European League auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen. Gegen den französischen Vertreter PAUC Handball siegte der Handball-Bundesligist mit 31:27 (18:18). Beste SCM-Schützen am Dienstagabend waren Kay Smits und Michael Damgaard mit je acht Toren, für PAUC war Kristjan Kristjansson mit sechs Treffern am erfolgreichsten.

Der SCM wirkte zu Beginn etwas unkonzentriert, lief einem Rückstand hinterher (1:3/5.). Vor allem dank Damgaard blieben die Titelverteidiger jedoch im Spiel und drehten das Ergebnis in ihre Richtung (8:7/14.). Absetzen konnte sich Magdeburg jedoch nicht: PAUC glich aus (16:16/28.) und brachte das Remis in die Pause.

Die zweite Hälfte begann zäher, Magdeburg erarbeitete sich einen Vorsprung (23:20/38.). Im Anschluss häuften sich schwache Abschlüsse der Gastgeber, die den Rückstand hinnehmen mussten (23:24/45.). Eine Auszeit von Trainer Bennet Wiegert (48.) brachte die Wende: Magdeburg zog auf drei Tore davon, PAUC konnte nicht erneut kontern.