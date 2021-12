15-jährige rutscht mit Auto bei Schneeglätte von der Straße

Bei Schneeglätte ist eine Jugendliche ohne Führerschein in der Oberpfalz mit einem Auto von der Straße gerutscht. Bei der Feststellung der Personalien habe sich herausgestellt, dass die Fahrerin erst 15 Jahre alt sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Jugendliche war in der Nacht zum Samstag im Landkreis Regensburg nahe Wiesent unterwegs. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die 15-Jährige erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ob mit der Jugendlichen noch weitere Menschen in dem Auto saßen, war der Polizei nicht bekannt.

Bei Schneeglätte ist eine Jugendliche ohne Führerschein in der Oberpfalz mit einem Auto von der Straße gerutscht. Bei der Feststellung der Personalien habe sich herausgestellt, dass die Fahrerin erst 15 Jahre alt sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Jugendliche war in der Nacht zum Samstag im Landkreis Regensburg nahe Wiesent unterwegs. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die 15-Jährige erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ob mit der Jugendlichen noch weitere Menschen in dem Auto saßen, war der Polizei nicht bekannt.