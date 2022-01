1500 Menschen protestieren in Erfurt gegen Corona-Politik

In der Erfurter Innenstadt haben am Samstag erneut Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen ihren Protest auf die Straßen getragen. Die sich zunächst am Nachmittag vor der Thüringer Staatskanzlei einfindende Versammlung zog am frühen Abend auch durch die Innenstadt. Nach Angaben der Polizei stieg die Teilnehmerzahl von zunächst 650 bis auf 1500 an. Die Versammlung wurde nach Angaben der Polizei mit Einsatzkräften aus Erfurt, Suhl sowie der Bereitschaftspolizei begleitet und verlief ohne Störungen. Es kam jedoch zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.

