16-jährige Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin ist im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war am Donnerstagabend in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengekracht, wie die Polizei mitteilte. Wegen ihrer schweren Verletzungen wurde die Jugendliche von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin ist im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war am Donnerstagabend in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengekracht, wie die Polizei mitteilte. Wegen ihrer schweren Verletzungen wurde die Jugendliche von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.