16-Jähriger stößt mit Auto zusammen: Schwer verletzt

Ein 16-Jähriger auf seinem Moped ist im Landkreis Mansfeld-Südharz mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Kurz vorher war der junge Mann aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der genaue Hergang des Unfalls am Dienstagnachmittag in Lutherstadt Eisleben ist demnach Teil der laufenden Ermittlungen. Der 16-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Es gab keine weiteren Verletzten.

