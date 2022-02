17-Jährige von Auto erfasst und gestorben

Ein 17 Jahre altes Mädchen ist in Offenbach von einem Auto erfasst worden und gestorben. Ein 31 Jahre alter Autofahrer habe die Jugendliche am Mittwochabend auf einem Zebrastreifen angefahren, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb sie noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll nun ein Gutachter klären. Das Auto des 31-Jährigen sei sichergestellt worden, so der Polizeisprecher.

