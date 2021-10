17-Jähriger im Vogtland mit Motorrad tödlich verunglückt

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 94 zwischen Schönbrunn und Lengenfeld (Vogtlandkreis) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau geriet er am Sonntag aus zunächst unbekannten Gründen in einer Kurve auf die Gegenspur und raste in einen Rettungswagen. Der 17-Jährige starb noch an der Unfallstelle, Fahrer und Beifahrer des Wagens, 38 und 65 Jahre alt, blieben unverletzt.

