17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend im Landkreis Fulda mit einem Auto zusammengekracht und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es zwischen Nüsttal-Haselstein und Hünfeld-Großenbach aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve zu dem Unfall gekommen. Der 17-jährige Biker stürzte und wurde später zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

