18-jähriger erfasst Kind auf Kettcar mit seinem Auto

Im Kreis Grafschaft Bentheim hat ein 18-Jähriger mit seinem Auto ein achtjähriges Kind auf einem Kettcar erfasst. Das Kind wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Junge mit seinem Kettcar auf eine Straßenkreuzung, wo er von dem 18-Jährigen mit seinem Wagen erfasst wurde. Der Achtjährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls am Samstagmittag aufgenommen.

