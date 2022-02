180 Strohballen brennen in Westerhausen

In Westerhausen (Landkreis Harz) haben in der Nacht zum Montag etwa 180 Strohballen Feuer gefangen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die Ursache des Brandes zunächst unklar. Die Feuerwehr will die Ballen den Angaben zufolge kontrolliert abbrennen lassen. Laut Polizei werden die Löscharbeiten voraussichtlich bis zum Dienstag dauern.

