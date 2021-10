181 Corona-Neuinfektionen in MV: fünf Kreise gelb

181 Corona-Neuinfektionen in MV: fünf Kreise gelb

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag 181 neue Corona-Fälle registriert worden. Nach den vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) veröffentlichten Zahlen sind das 14 Neuinfektionen weniger als am Dienstag vor einer Woche gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank um zwei auf 47,7. Vor einer Woche hatte das Lagus 39 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet.

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag 181 neue Corona-Fälle registriert worden. Nach den vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) veröffentlichten Zahlen sind das 14 Neuinfektionen weniger als am Dienstag vor einer Woche gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank um zwei auf 47,7. Vor einer Woche hatte das Lagus 39 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet.

Auf der risikogewichteten Stufenkarte wird mit Nordwestmecklenburg nun ein weiterer Landkreis gelb markiert. Weiterhin gelb sind die Landeshauptstadt Schwerin sowie die Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. In diesen vier Regionen gelten bereits erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte. Diese treten in Kraft, wenn ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen gelb ist.

Am höchsten lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald mit 72,5, gefolgt von Vorpommern-Rügen mit 63,0. Am niedrigsten war dieser Wert im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (19,4).

Bei der Hospitalisierungs-Inzidenz lagen alle Regionen des Landes im grünen Bereich. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die je

100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit betrug dieser Wert 0,7 und sank damit um 0,2.

In den Kliniken wurden am Dienstag 31 Covid-Patienten behandelt, drei mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen lagen zwölf Covid-Patienten, einer mehr als am Vortag.

Das Lagus meldete keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Zahl seit Beginn der Pandemie im Nordosten bei 1203 liegt. Insgesamt haben sich den Angaben zufolge bisher 49 432 Menschen im Land mit dem Virus infiziert.

Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 65,9 Prozent der Einwohner; 63,1 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz.