19-Jähriger attackiert 14-Jährigen: Mordkommission ermittelt

Nachdem ein Streit eskalierte, ist am Freitagabend in Krefeld ein 14-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei noch in der Nacht operiert worden und mittlerweile außer Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagvormittag mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich am Abend eine Gruppe Jugendlicher zu einer Party im Schönwasserpark getroffen. Dort sei der 14-Jährige mit einem 19-Jährigen in Streit geraten. Der ältere Jugendliche habe ein Messer gezogen, einmal auf den 14-Jährigen eingestochen und sei dann geflüchtet.

Wie die Polizei weiter mitteilte, meldete sich der 19-Jährige später selbst auf einer Wache und gab zunächst vor, verletzt worden zu sein. Er wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst nicht bekannt. Eine Mordkommission ermittelt.