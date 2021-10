19-Jähriger bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Bei einer größeren Schlägerei in der Düsseldorfer Altstadt ist in der Nacht zu Samstag ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen wurde der junge Mann von einem noch unbekannten Täter mit einer Flasche attackiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Er sei so schwer verletzt worden, dass er noch in der Nacht notoperiert werden musste. Er habe zeitweilig in akuter Lebensgefahr geschwebt. Eine Mordkommission ermittle wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Zeugen hatten in der Nacht von einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen auf dem Burgplatz und von dem Verletzten berichtet. Der Täter sei in unbekannte Richtung entkommen. Die Polizei suchte am Samstag nach weiteren Zeugen oder Menschen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können.