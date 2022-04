Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves hat den ersten Matchball im Kampf um den Einzug ins Playoff-Halbfinale genutzt. Im dritten Spiel der Viertelfinal-Serie Best of five bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held den PS Karlsruhe Lions am Donnerstag mit 81:72 (36:40) und feierte damit den dritten notwendigen Erfolg zum Weiterkommen. Bester Seawolves-Werfer war Tyler Nelson (18 Punkte).