Nach sieben sieglosen Spielen in Serie feiert Jahn Regensburg wieder drei Punkte. Mindestens ebenbürtige Paderborner Gäste scheiterten immer wieder an der Schussgenauigkeit und der Regensburger Abwehr. Regensburg-Stürmer Albers verrät das Geheimnis des Erfolgs.

Die Erleichterung war allen Beteiligten und Fans des SSV Jahn Regensburg anzusehen. In einem engen Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga schlugen die Oberpfälzer den SC Paderborn 1:0 (0:0) und feierten ausgiebig. Zuvor hatte Regensburg sieben Spiele in Serie nicht gewinnen können. «Nach dem Spiel war es ein noch besseres Gefühl», sagte Siegtorschütze Andreas Albers (66. Minute) am Sonntag im TV-Sender Sky.

7680 Zuschauer sahen im Jahnstadion eine durchwachsene Partie, in der sich insbesondere die Gastgeber mit Unsicherheiten und unsauberen Zuspielen lange schwer taten. Paderborn konnte die sich bietenden Chancen aber nicht nutzen. Florent Muslija (25.) vergab aus guter Position, auch SC-Stürmer Denis Srbeny (40.) scheiterte mit einem Distanzschuss aus 20 Metern am hervorragend reagierenden Alexander Meyer.

In der zweiten Halbzeit wurde der Jahn besser, Jan Elvedi (63.) traf nach einem per Kopf weitergeleiteten Eckball lediglich die Latte. Nur wenig später war Regensburg dann doch erfolgreich: Den Treffer des Tages erzielte Stürmer Albers nach einem langen Ball von Benedikt Saller - Albers verwandelte aus spitzem Winkel. «Wir spielen jetzt geradliniger», erklärte der Regensburger Held des Tages nach der Partie. «Dadurch schießen wir jetzt Tore.»

Auch die Verteidigung zeigte sich verbessert. «Wir verteidigen über 90 Minuten gut», sagte Albers, der mit seinen Teamkollegen die knappe Führung über die Zeit brachte.