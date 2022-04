Nach dem 1:1 im Spitzenspiel des 1. FC Nürnberg gegen den SV Werder Bremen in der 2. Fußball-Bundesliga sieht Trainer Robert Klauß nun eine Möglichkeit, näher an die Aufstiegsplätze zu rücken. «Natürlich guckt man jetzt schon genauer hin, wie die anderen spielen», sagte der 37-Jährige am Freitag vor dem Heimspiel gegen den Tabellen-15. SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Dann hofft Klauß auf einen Sieg.