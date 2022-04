Fußball-Zweitligist Werder Bremen muss in der Endphase des Aufstiegsrennen möglicherweise für einige Zeit auf Marco Friedl verzichten. Der Verteidiger brach sich am Samstag im Top-Spiel des 29. Spieltages beim FC St. Pauli die Nase. Der 24-jährige Österreicher hatte sich die Verletzung in der 66. Minute im Zweikampf mit Hamburgs Jakov Medic zugezogen, blieb aber bis zum Abpfiff auf dem Platz. Nach Werder-Angaben soll Friedls Nase zu Wochenbeginn noch einmal genauer untersucht werden.

