Der bisherige Co-Trainer Mike Büskens wird neuer Chefcoach des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 bis zum Saisonende. Der 53-Jährige folgt interimsweise auf Dimitrios Grammozis, wie die Gelsenkirchener am Montag mitteilten. «Wir freuen uns sehr, dass Mike Büskens unserem Vorschlag zugestimmt hat, den Club in der aktuellen Phase zu unterstützen, indem er kurzfristig in die erste Reihe rückt», sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. «Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Buyo die richtige Wahl für die finale Phase der Saison ist.»

Büskens kann das Training allerdings aktuell noch nicht leiten. Der frühere Spieler der Gelsenkirchener war am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Symptome hat er laut Verein aktuell nicht. Zunächst leitet Matthias Kreutzer die Übungseinheiten. Schalke hatte sich am Sonntag von Grammozis getrennt.