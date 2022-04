Trainer Christoph Dabrowski von Hannover 96 hält nichts von bangen Blicken in Richtung Konkurrenz im Abstiegskampf. «Die Punkte, die wir jetzt haben, werden nicht reichen. Wir brauchen selbst Punkte. Von daher bringt es nichts, ständig auf die Ergebnisse der anderen zu gucken», sagte der Trainer am Donnerstag vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga bei Erzgebirge Aue.

Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) tritt der Tabellen-14. in Sachsen gegen den Vorletzten an. «Grundsätzlich wird das ein Spiel sein, wo Aue versuchen wird, mit aller Macht und mit Kampf noch mal ranzukommen an die Musik.» Trotzdem sei er von einem Sieg überzeugt. Personell kann der Trainer nach einigen Corona-Ausfällen wieder «aus dem Vollen schöpfen». Mark Diemers (Corona) und Linton Maina (Erkältung) sind zurück im Kader.

Zuletzt hatte Hannover aus fünf Pflichtspielen nur ein Unentschieden geholt. «Wenn ich mir den Spielplan angucke, dann sehe ich noch sechs Spiele. Deswegen kann ich nicht von Endspiel reden», meinte der 43-Jährige: «Ich bin total überzeugt davon, dass wir in den letzten sechs Spielen die nötigen Punkte holen werden.» So eine Phase sei im Fußball normal, betonte Dabrowski: «Mit einem Sieg können wir dafür sorgen, dass wieder Ruhe und Leichtigkeit einkehrt.»