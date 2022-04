Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat eine 2:0-Führung und einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben und den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune kam im Heimspiel gegen die abstiegsgefährdete SG Dynamo Dresden nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus und verpasste es, drei Spieltage vor Schluss rechnerisch den Ligaverbleib zu sichern. Shinta Appelkamp (26. Minute) und Jordy de Wijs (31.) hatten die Düsseldorfer am Freitagabend in Führung gebracht. Scheinbar geschlagene Dresdner schlugen in der zweiten Hälfte mit zwei Jokertoren durch Paul Will (71.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (80.) allerdings wirkungsvoll zurück.