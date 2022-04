Dem 1. FC Heidenheim droht in der 2. Fußball-Bundesliga der Ausfall von Tim Kleindienst. Der mit neun Treffern beste Torjäger des Tabellensiebten ist am Donnerstag zwar wieder ins Training eingestiegen. Ein Einsatz am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Spiel bei Holstein Kiel sei aber fraglich, bestätigte Trainer Frank Schmidt einen Tag vor der Partie.