FC St. Pauli in Sandhausen ohne Kyereh

2. Bundesliga FC St. Pauli in Sandhausen ohne Kyereh

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss am Samstag im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen auf seinen Topscorer Daniel-Kofi Kyereh verzichten. «Kofi hat seit dem Spiel gegen Werder Bremen Probleme am Oberschenkel», sagte Trainer Timo Schultz bei der Pressekonferenz zum Spiel (Samstag, 13.30 Uhr/Sky). Am Freitagabend vermeldete die «Bild»-Zeitung dann, dass der 26 Jahre alte Spielmacher und Nationalspieler Ghanas nicht mit der Mannschaft nach Baden-Württemberg geflogen ist.

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss am Samstag im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen auf seinen Topscorer Daniel-Kofi Kyereh verzichten. «Kofi hat seit dem Spiel gegen Werder Bremen Probleme am Oberschenkel», sagte Trainer Timo Schultz bei der Pressekonferenz zum Spiel (Samstag, 13.30 Uhr/Sky). Am Freitagabend vermeldete die «Bild»-Zeitung dann, dass der 26 Jahre alte Spielmacher und Nationalspieler Ghanas nicht mit der Mannschaft nach Baden-Württemberg geflogen ist.

Offen ist auch das Mitwirken von James Lawrence. Der walisische Innenverteidiger ist erst seit zwei Tagen wieder im Teamtraining, könnte aber eine Option für den Kader sein. Gleiches gilt für Offensivakteur Maximilian Dittgen, der schon seit Tagen das komplette Trainingsprogramm absolviert.