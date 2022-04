Fortuna Düsseldorf hat die letzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigt. Der Fußball-Zweitligist gewann am Freitag verdient mit 3:1 (2:0) beim 1. FC Heidenheim und kann mit nun 41 Punkten auch theoretisch nicht mehr auf den Relegationsplatz 16 abrutschen. Jakub Piotrowski (20. Minute), Felix Klaus (32.) und Christoph Klarer (56.) trafen zum ersten Auswärtssieg der Rheinländer unter Trainer Daniel Thioune. Der 47-Jährige ist mit der Fortuna seit seinem Amtsantritt im Februar in elf Spielen noch ungeschlagen. Die Gastgeber, für die Maurice Malone zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzte (47.), kassierten die dritte Heimniederlage der Saison.