Die Durststrecke des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga ist beendet. Dank des Treffers von Nils Fröling in der Nachspielzeit (90.+5 Minute) feierten die Mecklenburger am Samstag einen 4:3 (2:2)-Auswärtssieg beim FC Schalke 04. Svante Ingelsson (25.), John Verhoek (40.) und Pascal Breier (56.) hatten Rostock dreimal in Führung gebracht. Der überragende Simon Terodde (33., 43., 83) glich mit seinen Saisontreffern 17 bis 19 immer wieder aus. In der Tabelle verbesserte sich Hansa von Platz 16 auf Rang 14.

Erste Devise der Mecklenburger war die Absicherung. So hatte Schalke zwar deutlich mehr Ballbesitz, erarbeitete sich gegen die gut organisierten Gäste aber kaum nennenswerte Gelegenheiten. Hansa setzte aber immer wieder Nadelstiche und ging durch einen eiskalt abgeschlossenen Kontor von Ingelsson in Führung, die Terodde nach der ersten überzeugenden Kombination der Gastgeber per Kopf ausglich.

Wenig später das gleiche Bild: Verhoek schließt einen erneuten Rostocker Konter zum 2:1 ab, Terodde trifft nur wenig später per Kopf zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel schoss Breier den Gast zum dritten Mal in Führung. Wieder aber war Tormaschine Terodde per Kopf zur Stelle. In der hektischen Schlussphase war Schalke zunächst näher am Sieg, doch Fröling sorgte nach einem erneuten Konter für Rostocker Ekstase.