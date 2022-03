Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg-Altona, kein Hauptverfahren wegen einer möglichen falschen Identität des Hamburger Fußball-Profis Bakery Jatta zu eröffnen, hat sich die Fraktion der Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft kritisch über die Rolle der Staatsanwaltschaft geäußert. Das ganze Verfahren sei «skandalös», sagte die justizpolitische Sprecherin der Linken, Cansu Özdemir, am Dienstag. «Der Verfolgungseifer der Staatsanwaltschaft lässt schwere Zweifel an deren Motiven und an der Rechtsstaatlichkeit aufkommen.»

Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg-Altona, kein Hauptverfahren wegen einer möglichen falschen Identität des Hamburger Fußball-Profis Bakery Jatta zu eröffnen, hat sich die Fraktion der Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft kritisch über die Rolle der Staatsanwaltschaft geäußert. Das ganze Verfahren sei «skandalös», sagte die justizpolitische Sprecherin der Linken, Cansu Özdemir, am Dienstag. «Der Verfolgungseifer der Staatsanwaltschaft lässt schwere Zweifel an deren Motiven und an der Rechtsstaatlichkeit aufkommen.»

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte im Dezember vergangenen Jahres Anklage gegen den heute 23 Jahre alten Angreifer des Zweitligisten Hamburger SV erhoben. Nach Auffassung der Behörde soll es sich bei ihm tatsächlich um den zweieinhalb Jahre älteren Bakary Daffeh handeln. Dem Gambier waren Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz und Falschbeurkundung vorgeworfen worden. Das Gericht sah aber nun keinen hinreichenden Tatverdacht, dass der Fußball-Profi bei seiner Identität getäuscht hat, wie das Hanseatische Oberlandesgericht am Dienstag mitteilte.

Die justizpolitische Sprecherin der Linken sagte: «Hier ging es nicht um ein rechtsstaatliches Verfahren, sondern um eine unwürdige Hexenjagd.» Özdemir forderte Aufklärung, wie es zu «dieser desaströsen Verfolgungsjagd auf dem Rücken von Bakery Jatta kommen konnte».