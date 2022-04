Hannover 96 möchte endlich Planungssicherheit für die nächste Saison haben. Sollte der Tabellen-16. Dynamo Dresden am Freitagabend in Düsseldorf verlieren und die Niedersachsen selbst am Sonntag beim SC Paderborn gewinnen (13.30 Uhr/Sky), wäre der Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt. «Die Mannschaft hat wieder in den Kampfmodus hineingefunden. Wir haben aus den letzten drei Spielen fünf Punkte geholt, das war sehr wichtig», sagte Trainer Christoph Dabrowski am Donnerstag.

So lange noch nicht feststeht, in welcher Liga die 96er in der nächsten Saison spielen werden, möchte Sportdirektor Marcus Mann auch noch keine Personalentscheidungen verkünden. Das betrifft auch Dabrowski selbst, dessen Vertrag als Chefcoach am 30. Juni ausläuft und der danach nicht wieder in die Nachwuchs-Abteilung des Clubs zurückkehren will. «Mein Weg wird im Profifußball weitergehen. Darauf habe ich richtig Bock», sagte der 43-Jährige in dieser Woche.

Im Fall des Klassenerhalts wollen sich die Niedersachsen mit dem Abwehrspieler Phil Neumann von Holstein Kiel verstärken. An dem 24-jährigen Ex-Schalker ist auch Werder Bremen interessiert. Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung hat Hannover trotz der schlechteren sportlichen Perspektiven aber offenbar das bessere Angebot vorgelegt.