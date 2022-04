Hansa Rostocks Trainer Jens Härtel will den letzten rechnerisch fehlenden Punkt zum Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga mit der erfolgreichen Mannschaft der vergangenen Wochen holen. «Es wird keine Experimente geben. Wir werden mit der bestmöglichen Elf antreten», sagte der 52-Jährige am Donnerstag vor dem Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn. Der Aufsteiger hat drei Runden vor Schluss neun Punkte Vorsprung auf Rang 16, den Dynamo Dresden innehat.

Härtel muss bis auf die Langzeitverletzten lediglich auf den an Corona erkrankten Pascal Breier verzichten. Der 30 Jahre alte Stürmer war in der laufenden Saison allerdings nur höchst selten erste Wahl, obwohl er in zwölf zumeist Kurzeinsätzen immerhin vier Tore geschossen hat.

Ein Spaziergang wird die Aufgabe gegen die beste Auswärtsmannschaft der Liga vor erneut großer Kulisse im Ostseestadion nicht. «Es ist schwer, sich auf Paderborn einzustellen. Sie wechseln oft die Grundordnung. Wir wissen, dass eine sehr unangenehme Aufgabe auf uns zukommt», sagte der Hansa-Coach. Die Mannschaft sei darauf vorbereitet. «Wir müssen zu 100 Prozent unsere Leistung abrufen. Wir werden alles investieren», versprach er.