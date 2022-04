Holstein Kiel kann allmählich für eine weitere Saison in der 2. Fußball-Bundesliga planen. Zwar kamen die Schleswig-Holsteiner am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim nur zu einem 1:1 (0:0), ihnen fehlt bei neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang aber nur noch ein Zähler zum sicheren Klassenverbleib. Vor 10 445 Fans im Holstein-Stadion brachte Simon Lorenz (56. Minute) die KSV Holstein in Führung, die Tim Kleindienst (70.) egalisieren konnte. Die Heidenheimer dürften dennoch raus aus dem Aufstiegsrennen sein.