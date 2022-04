Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann auf das Mitwirken von Sonny Kittel im Heimspiel gegen den Karlsruher SC hoffen. Der 29 Jahre alte Offensivakteur, der in den vergangenen Tagen aufgrund seiner Knieprobleme nicht bei allen Einheiten im Volkspark dabei war, absolvierte am Karfreitag das komplette Abschlusstraining. Einem Einsatz des Führungsspielers am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den KSC dürfte damit nichts im Wege stehen.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann auf das Mitwirken von Sonny Kittel im Heimspiel gegen den Karlsruher SC hoffen. Der 29 Jahre alte Offensivakteur, der in den vergangenen Tagen aufgrund seiner Knieprobleme nicht bei allen Einheiten im Volkspark dabei war, absolvierte am Karfreitag das komplette Abschlusstraining. Einem Einsatz des Führungsspielers am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den KSC dürfte damit nichts im Wege stehen.