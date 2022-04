Der SV Sandhausen hat den 1. FC Nürnberg vorerst aus allen Träumen vom neunten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gerissen und selbst einen riesiegn Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Das Team von Trainer Alois Schwartz gewann beim «Club» am Sonntag mit 4:2 (1:1) und ist angesichts von acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang 16 und nur noch drei ausstehenden Spielen so gut wie gerettet. Alle Gäste-Tore fielen nach Eckbällen von Chima Okoroji.