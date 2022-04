Für Jahn Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic sind Zweitliga-Kracher wie an diesem Wochenende gegen den Hamburger SV immer noch nicht zur Gewohnheit geworden. «Für mich ist das immer noch nicht normal, dass sich der Jahn regelmäßig mit dem HSV messen darf», räumte Selimbegovic vor der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Traditionsverein ein.