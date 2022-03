Werder Bremen muss im Aufstiegsrennen der 2. Liga einige Wochen auf Kapitän Ömer Toprak verzichten. Der Abwehrchef (32) hat sich eine Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade zugezogen und steht Trainer Ole Werner erst einmal nicht zur Verfügung, wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte. Zumindest für das kommende Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 am Samstag (20.30 Uhr) fällt auch Marco Friedl aus. Der Österreicher (23) musste beim 1:2 gegen Heidenheim am Samstagabend wegen einer Bauchmuskelverletzung ausgewechselt werden und wird nun einige Tage pausieren.

