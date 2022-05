Abwehrspieler Christian Groß hat bei Werder Bremen am Sonntag zum ersten Mal nach seiner Corona-Infektion wieder mit der Mannschaft trainiert. Der 33-Jährige hatte zuletzt die beiden Spiele gegen Schalke 04 (4:1) und Holstein Kiel (2:3) verpasst.

Die Niederlage am Freitagabend nach einer 2:0-Führung war für die Bremer ein schwerer Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga. «Aber es geht auch weiter, wir brauchen die Energie für den Saisonendspurt. Das Spiel ist jetzt weg, das müssen wir akzeptieren und es in den letzten beiden Spielen besser machen», sagte Groß in einem Interview, das am Sonntag auf der Internetseite des Clubs veröffentlicht wurde. Die drei erfahrenen Defensivspieler Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Groß wollen Werder bei den beiden letzten Saisonspielen gegen Erzgebirge Aue und Jahn Regensburg wieder zur Verfügung stehen und die Abwehr stabilisieren.