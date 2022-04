Ex-Nationalspieler Michael Tarnat wird seine Arbeit als Leiter der Nachwuchsakademie bei Hannover 96 zum Ende der Saison beenden. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Die Trennung erfolge in «beidseitigem Einvernehmen», hieß es in der Mitteilung. Tarnat, der von 2004 bis 2009 als Profi für die Niedersachsen spielte und davor unter anderem bei Bayern München unter Vertrag stand, leitete das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover seit Beginn der Saison 2017/18.